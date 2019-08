La UdG col·laborarà en la formació de joves amb discapacitat intel·lectual

La Universitat de Girona (UdG) és una de les 27 universitats espanyoles que han estat seleccionades per desenvolupar programes de formació per l'ocupació de joves amb discapacitat intel·lectual. La iniciativa està impulsada per la Fundació ONCE amb ajuts del Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil. La Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, i la de Barcelona, són les altres dues universitats catalanes que s'uneixen al programa de formació.

D'aquesta manera, prop de mig centenar de joves catalanes amb discapacitat facilitaran la seva incorporació al mercat laboral gràcies a pràctiques laborals a entitats terceres.

L'objectiu principal del programa és implicar les universitats a la formació de joves amb discapacitat intel·lectual. A la segona edició d'aquesta iniciativa hi van participar un total de 21 universitats i 328 joves.