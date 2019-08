Dos ferits lleus en encastar-se un cotxe contra un arbre a Quart

El xoc d'un vehicle contra un arbre a Quart ahir a quarts de deu del matí va provocar dos ferits lleus. L'accident viari es va produir a l'altura del quilòmetre 25 de la C-250z, a l'entrada de Quart en direcció Girona.

Per causes que encara es desconeixen, un turisme que circulava amb cinc ocupants al seu interior va perdre el control, va sortir de la via i va impactar contra un arbre. No hi va haver més vehicles implicats.

A conseqüència de la topada, un home i una dona que anaven a l'interior del vehicle van haver de ser traslladats a l'hospital Santa Caterina de Salt amb ferides lleus. Unes hores més tard ja van ser donats d'alta.

En l'incident hi van participar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).