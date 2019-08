La Policia Local de Lloret desmantella una festa il·legal a la cala sa Boadella

La Policia Local de Lloret de Mar va desmantellar diumenge a la matinada una festa il·legal a la cala sa Boadella que va arribar a congregar fins a 150 persones. Els agents van rebre queixes de veïns, però allò que els va posar sobre la pista definitiva va ser l'alerta per part dels taxistes que duien alguns dels assistents. Els organitzadors, que són de Barcelona, havien muntat la festa a consciència: portaven aparells de so, un generador, cartells i llums. L'actuació policial es va fer a partir de les cinc de la matinada. A peu de sorra mateix, els agents van denunciar entre quatre i cinc responsables, que ara s'enfronten a una multa de fins a 100.000 euros per infringir la Llei d'Espectacles. El regidor de Seguretat, Jordi Sais, explicava que la investigació es manté oberta –sobretot, rastrejant xarxes socials– per veure si hi ha més gent al darrere i per descobrir si, a més de Lloret, la mateixa festa s'ha muntat en altres punts de la Costa Brava.

La festa il·legal es va celebrar de matinada a la cala sa Boadella, situada a prop dels jardins de Santa Clotilde. Durant la nit, la Policia Local va rebre diverses queixes de veïns pel soroll i la música. Però no només això; el gremi de taxistes també els va trucar per dir-los que estaven fent molts viatges en aquella zona. Els agents van muntar, a primera hora, un dispositiu a la zona. Les patrulles van encerclar la cala, per evitar que ningú en marxés. Un cop ja eren a peu de sorra, es van fixar en aquells que recollien els aparells i el material de la festa quan els van veure arribar per saber qui eren els organitzadors. Quan les patrulles van arribar a sa Boadella, a la festa hi quedaven una cinquantena de persones, però la Policia Local calcula que, al llarg de la nit, se n'hi podien haver arribat a congregar fins a 150. La crida segurament es va fer a través de xarxes socials.

La Policia té la certesa que els organitzadors havien muntat el sarau a consciència: portaven cartells, aparells de so, un generador amb garrafes de benzina, llums led per il·luminar la cala, focus... A més, havien muntat diferents espais a la cala: festa blanca, tuki fest i –fins i tot- jacuzzi.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret, Jordi Sais, va explicar que allà mateix els agents van poder identificar entre quatre i cinc dels organitzadors. Tots són de Barcelona i se'ls ha denunciat per una infracció de l'article 47 de la Llei d'Espectacles, que preveu sancions que van dels 10.000 als 100.000 euros.

«A banda del fet que la festa no estava autoritzada, duien aparells electrònics sense cap mesura de seguretat i segurament han fet pagar per assistir-hi, cosa que en un espai públic com aquest no es pot fer», va concretar Sais. La Policia Local manté obert l'expedient per veure si localitza més organitzadors. «Als responsables immediats se'ls ha identificat allà mateix, però creiem que hi ha més gent implicada», va dir el regidor.

A més, la Policia també investigarà si els organitzadors han pogut replicar aquest tipus de festa en altres punts de la Costa Brava. I si és així, avisarà la Generalitat perquè actuï. Jordi Sais va assegurar que els saraus il·legals com el de diumenge a la nit no són «una pràctica habitual a Lloret de Mar».