El 91,57% de les denúncies a Llagostera són per tinença de drogues

La Policia Local de Llagostera ha fet públic mitjançant les xarxes socials que en el que portem d'any s'han realitzat 83 actes de denúncies al municipi de Llagostera per infraccions a la Llei Orgànica 4/2015, pertanyent a la protecció de la seguretat ciutadana.

El gràfic publicat mostra que el 91,57% de les denúncies són per tinença il·lícita de drogues a la via pública, amb un total de 76 infraccions. Les altres tres causes d'infraccions són la falta de respecte i consideració als membres de les forces armades i cossos de seguretat, amb quatre denúncies durant aquest 2019; la tinença o utilització d'armes prohibides, amb dues denúncies, i en últim lloc, una infracció per presumpta plantació de marihuana.

Segons la publicació del cos de seguretat, amb aquestes intervencions pretenen disminuir la sinistralitat als carrers de Llagostera i evitar que es normalitzi el consum il·lícit de drogues.