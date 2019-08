Hospital Olot redueix 30.000 quilos de residus en els quiròfans des del 2011

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha reduït aproximadament uns 30.000 quilos anuals de residus hospitalaris des que va substituir els teixits de cotó en el quiròfan per altres de microfibra el 2011.

Aquest canvi respon a una normativa europea del 2006 amb l'objectiu d'augmentar la seguretat dels pacients, centrant-se en els teixits que intervenen durant un procés quirúrgic.

El 2011 es va produir aquest canvi en la bugaderia de l'Hospital, apostant pel teixit de microfibra. Elegir aquesta opció en comptes del material d'un sol ús ha permès disminuir notablement els residus hospitalaris, un impacte important pel medi ambient i la reducció de la contaminació.

L'Hospital d'Olot va ser el primer a Espanya amb bugaderia pròpia que va utilitzar aquest tipus de teixit i actualment és l'únic a la província de Girona. Anualment renten uns 70.000 quilos de roba de microfibra.

La microfibra és un teixit que actua de barrera entre el pacient, l'entorn i el professional, és a dir, que és impermeable, transpirable i no inflamable. En un 99% està fet de polièster i l'1% restant, de filament de carboni.

En l'àmbit assistencial, l'ús d'aquest tipus de teixit en comptes del de cotó redueix el risc de contraure infeccions nosocomials durant les cirurgies en quiròfan, és a dir, totes aquelles patologies en les quals estan exposats els pacients durant les intervencions.

Aquests canvis suposen beneficis per al pacient (més protecció i seguretat en infeccions postoperatòries), per al personal sanitari (millor protecció i seguretat en infeccions en el quiròfan) i per al centre hospitalari, ja que és una garantia de qualitat al temps de responsabilitat amb el medi ambient.

Fa uns anys, tota la roba quirúrgica que s'utilitzava era de cotó. Els estudis realitzats van demostrar que el cotó no té les propietats necessàries de protecció al pacient que s'intervé.

La resistència a la penetració de bacteris en humit i en sec, l'alliberament de partícules, la resistència a la tracció i la resistència al trencament no eren les més adequades amb els teixits de cotó.

Actualment, tot el material que té contacte directe amb el pacient dins l'àrea estèril del quiròfan és de microfibra i s'està treballant perquè el pijama dels professionals també ho sigui.

Tots els serveis quirúrgics del centre utilitzen aquest tipus de teixit, a excepció d'urologia i oftalmologia, ja que la particularitat d'aquestes intervencions fa que aquestes cirurgies es realitzin amb material d'un sol ús.