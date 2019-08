L'alcaldessa de Sant Martí Vell confia que el Bisbat resolgui el cas dels Àngels

L'alcaldessa de Sant Martí Vell, Àngels Vilà, recorda que el santuari i el restaurant dels Àngels formen part d'una zona privada que pertany al Bisbat de Girona i, per aquesta raó, des del consistori, donen a la institució eclesiàstica «l'última paraula» per trobar una solució als problemes que s'han registrat al llarg de les darreres setmanes entre visitants i el gestor de l'establiment, Antonio Ariza.

L'alcaldessa expressava, ahir, en declaracions a Diari de Girona, el desig que «la gent pugui tornar a pujar al santuari sense cap problema», tal com «com sempre s'ha fet». No obstant això, assenyala que s'ha de tenir en compte que ara hi ha gent que hi descansa i s'ha de respectar el seu descans, de la mateixa manera que s'han de respectar també els nous horaris del restaurant.

Ariza, que ha protagonitzat diversos enfrontaments amb visitants des que s'ha fet càrrec de l'establiment, argumenta que el santuari és propietat privada.

El Bisbat i el llogater ja van mantenir una primera trobada la setmana passada arran de diverses queixes per part de visitants i de clients del bar pel tracte rebut. Fonts del Bisbat van explicar ahir que hi haurà una nova reunió amb Ariza els pròxims dies, amb l'objectiu d'«aclarir l'assumpte» i de decidir si cal prendre alguna altra mesura.

Les intencions del Bisbat segueixen sent les mateixes: arribar a una entesa amb el que és, des de fa uns mesos el nou llogater del bar, perquè situacions com les de les últimes setmanes no es tornin a repetir, precisen les mateixes fonts.

Els problemes amb el restaurador van començar a principis d'aquest mes, quan un grup d'una seixantena de veïns de Madremanya que es disposaven a fer un sopar popular de festa major als peus del santuari van haver de marxar precipitadament després que Ariza, denuncien, els en fes fora «de males maneres». El restaurador es va defensar de les acusacions recordant que el restaurant estava tancat per «descans del personal» i que, en tot cas, qui havia rebut «amenaces» havia estat ell.

Fa uns dies, un grup de persones que van pujar fins als Àngels per contemplar la pluja d'estels de la nit de Sant Llorenç, van denunciar que Ariza els havia amenaçat a fer-los fora «a cops d'escopeta». El que havia de ser una vetllada tranquil·la d'observació astronòmica va acabar de forma abrupta i amb la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que van haver d'acudir als Àngels a posar pau.

El Bisbat, coneixedor dels problemes, manté contactes amb el restaurador amb la voluntat de trobar un solució al cas.