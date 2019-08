El pla de visites a esglésies de la Cerdanya és manté tot l'any

El nou programa de visites guiades a les esglésies més emblemàtiques de la Cerdanya impulsat pel Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya i el Bisbat d'Urgell ha arrancat amb força aquest estiu.

Totes les visites, guiades per una tècnica de turisme especialitzada en patrimoni arquitectònic, han completat les vint places disponibles i han generat una acollida molt postiva entre els participants.

L'èxit de la proposta de turisme cultural batejada com «Les claus de les esglésies de Cerdanya», que passava per ser una de les principals novetats de l'estiu a la Cerdanya, ha motivat els seus responsables, d'una banda, a mantenir el pla més enllà de l'estiu i allargar-lo fins a final d'any i, d'altra banda, plantejar l'opció de repetir-la a partir de l'any que ve a fi i efecte de consolidar-la com un dels referents del calendari permanent d'activitats a la vall.

Entre els participants a les visites hi ha tant turistes com segons residents i cerdans que, en un percentatge del 30% respecte als participants totals, s'interessen pel rerefons històric que amaguen les esglésies del seu entorn quotidià.

La tècnica en patrimoni local que fa els guiatges, Pilar Alaez, ha explicat que «les visites estan funcionant molt bé, n'estem molt contents tot i que sabem que és agost, i a la Cerdanya al setembre i l'octubre potser les condicions no seran les mateixes».

Alaez ha remarcat que els participants es mostren sempre entusiasmats de conèixer la història dels temples, i fins i tot s'ha donat el cas de visitants que ja han fet els dos recorreguts, per esglésies de la Solana i l'Obaga, per tal d'ampliar l'experiència.

La majoria dels participants s'hi inscriuen a un preu de dotze euros, gràcies a la promoció que en fan els hotelers.

Alaez ha emfasitzat que, en espera de la decisió de Bisbat i Patronat, ella apostarà per la continuïtat del programa amb la inclusió d'altres esglésies i rutes.

La proposta «Les claus de les esglésies de Cerdanya» permet conèixer temples de dos recorreguts: en el de la Solana es visiten les de Santa Maria d'All, Santa Maria de Quadres, Santa Cecília de Bolvir i Sant Climent de Tall-torta, i en el recorregut de l'Obaga, les de Santa Maria de Talló, Sant Julià de Pedra, Sant Joan Baptista de Riu i Sant Pere d'Alp.