Mor Ramon Martínez Trill, alcalde convergent d'Aiguaviva durant 12 anys

L'exalcalde d'Aiguaviva Ramon Martínez Trill va morir ahir als 72 anys a causa d'un càncer de pulmó, segons van confirmar fonts de l'Ajuntament. Havia complert els anys el passat dijous, 22 d'agost. La malaltia se li va diagnosticar a principis de juliol, després que l'exbatlle visités el CAP perquè no es trobava bé. Se'l va traslladar a l'hospital Santa Caterina, on van detectar-li el càncer després de fer-li proves, i va restar-hi ingressat fins que va morir. La cerimònia d'enterrament se celebrarà aquesta tarda a les 18.30 h al Tanatori de Girona.

Martínez va ser alcalde del municipi d'Aiguaviva durant 12 anys, concretament entre el 1991 i el 2003, amb la formació de Convergència i Unió (CIU). Més tard, va ser regidor de l'oposició, amb Aiguaviva pel Canvi - Progrés Municipal, una formació vinculada al PSC, quan els convergents van apostar per Secundí López-Pousa al capdavant de la formació.



Marcat per la malversació

El pas de Martínez per l'alcaldia va estar marcat per un cas de malversació de fons públics, del qual es va declarar culpable. Va ser condemnat a 2 anys de presó, que no va complir, ja que no tenia antecedents penals, i a retornar els 47.500 euros que s'havia embutxacat dels comptes municipals més 10.000 euros en concepte d'interessos.

El cas va sortir a la llum arran d'una auditoria encarregada el 2006, precisament, pel seu successor al front del grup municipal de CIU, Secundí López-Pousa, que havia arribat a l'alcaldia gràcies a la PIA, després de fer una moció de censura contra ERC. Els fets es remuntaven als anys 1999 fins al 2002, quan Martínez governava la vila, temps durant el qual va cobrar fins a 47.455,78 euros de fons públics com a compensació per al treball que feia el cap de setmana recaptant tributs municipals. Així, emetia, sense justificació ni autorització, ordres de pagament a càrrec del compte de l'Ajuntament.

La sentència definitiva del cas va sortir l'any 2013, després d'un acord in extremis entre Fiscalia, defensa i acusació. Per evitar el jurat popular, Martínez va decidir admetre la seva culpabilitat i retornar els diners amb interessos. La Fiscalia va permetre rebaixar la pena inicial, de 4 anys i 3 mesos, en base a un atenuant per reparació del dany.

Tot i això, en acabar el judici, Martínez va seguir defensant la seva innocència, i va declarar que havia decidit declarar-se culpable davant la justícia per «acabar amb tot» i evitar el jurat popular.