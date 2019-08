Olot s'haurà de fer càrrec almenys del 23% del cost de l'espai Cràter

L'Ajuntament d'Olot, en el ple d'anit, va aprovar de manera inicial el projecte bàsic de l'espai Cràter. El projecte va tirar endavant amb els vots a favor de JuntsxCat i PSC i els vots en contra d'ERC i de la CUP. Abans, va tenir lloc l'aprovació del procés de co-creació de l'espai Cràter.

Els dos apartats van ser presentats per l'alcalde Josep Berga (JuntsxCat). Pel que fa al projecte bàsic, l'alcalde va explicar que en superfície l'espai Cràter serà un parc urbanitzat de 4.000 metres quadrats amb elements geològics, culturals i mostres de flora. Pel que fa a la part subterrània, va explicar que tindrà una temperatura d'ambient basada en energia geotèrmica.

Berga va apuntar que el cost de l'espai Cràter serà de 3.060.000 euros, l'edifici i, 1.097.000 euros la part expositiva. Del total, l'Ajuntament es farà càrrec de finançar 1.097.000 euros. «Entre un 23 i un 24% del total», va dir Berga. Respecte a l'última xifra va precisar que «està viva». És a dir, que segons les aportacions que vinguin, pot variar.

Lluís Riera de la CUP va argumentar el vot en contra del seu grup pel fet que el seu partit és partidari d'aprofitar edificis i no fer-ne de nous. També dubtar del futur de la Torre Castanys, on ara hi ha el Museu dels Volcans, i de moment es desconeix la utilitat que tindrà quan tanquin el museu actual.

Josep Guix del PSC es va queixar pel fet de no haver pogut participar en el projecte. Això no obstant, va refermar l'adhesió al projecte. Va lloar la ubicació i va considerar que l'espai Cràter servirà per recuperar per la ciutat una part molt degrada. El portaveu del PSC va expressar dubtes en la mobilitat. També va plantejar dubtes en els sanitaris, la manca d'una cafeteria i el fet que hi hagin previst una sala d'actes quan, segons ell, a la ciutat n'hi ha moltes.

Josep Quintana (ERC) va considerar que a Olot li fa falta fer habitatges al Nucli Antic i va considerar que ni l'espai Cràter ni la futura biblioteca seran suficients per revitatlitzar el Nucli Antic.

Quintana va criticar el missatge sostenible de l'espai Cràter. «Parlem de canvi climàtic i sostenibilitat i diem vine en cotxe cap a centre de la ciutat».

L'alcalde va contestar que els diners que el FEDER aporta a l'espai Cràter no es poden destinar a fer habitatges. «Per això ja demanem diners a l'Incasol», va dir. Va explicar que la mobilitat encara està en estudi. Va valorar que un equipament públic sempre incideix en a la regenaració d'un barri i va recordar l'impacte de l'actual biblioteca en l'edifici de l'antic ajuntament. Va indicar que les obres començaran el gener del 2020 i que l'espai Cràter estarà fet el 2021.



Procés de cocreació

El procés de cocreació va ser aprovat amb els vots a favor de JunsxCat, les abstencions del PSC i la CUP i el vot en contra d'ERC. La CUP i el PSC van lloar el procés de participació. En canvi, ERC va considerar que abans de decidir fer l'espai Cràter, s'hauria hagut de consultar la ciutat. En el procés de cocreació han participat 70 persones durant 6 mesos.