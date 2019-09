Oberta per a licitació la millora de la GIV-6701 en el seu tram pel terme de Monells

La Diputació de Girona ha obert per a licitació el condicionament de la carretera GIV-6701, que va de Bordils a Corçà, concretament en el tram que passa per Monells. Per a aquesta actuació, l'ens provincial va aprovar destinar-hi un pressupost indicatiu d'1.038.688,13 ? sense IVA. Es tracta d'una carretera que ja compta amb l'amplada corresponent en la major part del seu recorregut, excepte en el tram inicial i el que va de Madremanya a Monells, on hi ha una amplada inferior a 5 metres, revolts amb radi reduït i pendents de fins al 8,6%. El projecte també preveu l'execució d'una via verda paral·lela i la infraestructura per a la fibra òptica.