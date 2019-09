Vulneració El sindicat denuncia la negació del dret a vaga als treballadors

La delegada sindical de la Unió Sindical Obrera (USO) Ryanair, Lidia Arasanz, va denunciar que l'empresa de línia aèria va negar als seus treballadors el dret a exercir la vaga. Arasanz va advertir que Ryanair va aprofitar els serveis mínims «abusius» dictaminats per Foment per cancel·lar els «pocs vols» que permetien als treballadors exercir aquest dret. A més, va explicar que l'empresa va utilitzar tripulacions de bases estrangeres per cobrir els vols afectats per la vaga. «Han cancel·lat tots els vols que no eren de serveis mínims, ni tan sols ens han donat el dret a exercir la vaga com a treballadors», va criticar Arasanz. La portaveu sindical també va insistir que els serveis mínims són «molt abusius» i que l'única via que Ryanair va donar als treballadors va ser anar a la vaga: «És l'última opció que ens han donat perquè hem intentat moltes altres coses amb l'empresa abans d'arribar aquí», va assegurar la delegada sindical d'USO Ryanair.