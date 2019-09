Mor el pintor i cofundador dels empordanesos Grup 69 Ramon Pujolboira, als 70 anys

El mural del «Sant Sopar» que presideix l'altar de l'església parroquial d'Albons és el projecte més recent d'un llegat molt vinculat a l'art religiós i al paisatge alt-empordanès.

Dol en el món cultural empordanès per la mort sobtada del pintor Ramon Pujolboira a l'edat de 70 anys, la nit de dissabte a diumenge, després de no haver pogut superar un problema de salut que se li va diagnosticar fa dues setmanes. Cofundador del col·lectiu d'artistes empordanesos Grup 69, Pujolboira deixa un gran llegat d'obres inspirades en l'Empordà i estretament lligades a la religió catòlica, com ara el mural que presideix l'altar de l'església d'Albons –versió del Sant Sopar de Leonardo da Vinci– o el projecte d'ampliació pictòrica de l'església de Santa Coloma de Farners, obra de gran envergadura en la qual el pintor d'Albons estava treballant amb gran implicació.

Nascut a Barcelona el 1949, Ramon Pujolboira va estudiar a l'escola Massana de la ciutat comtal i ben aviat va forjar el seu potencial artístic formant-se com a pintor a París. Quan va tornar se'n va anar a viure, primerament, a Ordis i al cap de dos anys a Albons, municipi on passaria la resta de la seva vida.

I és que l'Empordà passaria a ser la seva màxima font d'inspiració. Paisatges acolorits, aparicions de somni, pinzellades fetes amb la màxima precisió... «la tècnica de Ramon Pujolboira era extraordinària, severa i molt rigorosa», explica Lluís Roura, un dels integrants de Grup 69 i amic de l'artista des dels anys 70. «Era un pintor molt intel·ligent amb una gran trajectòria artística. La seva obra gira a l'entorn del món surrealista però està molt lligada a la cultura catalana», afirma Roura, que defineix l'obra de Pujolboira com a «magnífica», ja que «té la dualitat d'encaixar en un museu d'art modern i d'enamorar la gent empordanesa més humil».

Grup 69

A finals dels anys 70, va sorgir una generació de pintors empordanesos amb una gran projecció artística, entre els quals hi havia Ramon Pujolboira, Josep Ministral, Daniel Lleixà, Ricard Ansón i Lluís Roura. «Hi havia un bon planter de jovent amb un concepte artístic tradicional i impressionista, potser el darrer abans del canvi profund que ha patit la tècnica pictòrica, que s'ha tornat més digital», afirma Roura. A la tardor del 1984, aquest grup d'artistes es va unir per homenatjar Salvador Dalí, que estava ingressat després d'haver patit cremades a diverses parts del cos, i dedicar-li un mural exposat a la plaça de la Palmera de Figueres per quan es recuperés. Quan va ser donat d'alta Dalí va felicitar els autors i, arran d'aquesta anècdota, els artistes es van unir sota el col·lectiu de Grup 69, en honor al pintor surrealista. Fins als anys 90, el grup va dur a terme diverses exposicions destacades i es va convertir en un dels col·lectius més prolífics de l'Empordà.

Obres destacades

Paral·lelament als projectes amb el Grup 69, el llegat de Pujolboira és molt extens. Entre les seves obres, la majoria amb un marcat accent religiós, destaquen el timpà i la reixa de l'església de Sant Pere de Figueres, el fresc de 400 m2 de la parròquia de Santa Coloma de Farners, l'escultura dedicada a la tramuntana a la carretera de Roses o el Sant Sopar –on hi apareix l'icònic paisatge del Montgrí– a l'església d'Albons, i sota el qual serà acomiadat avui a la tarda.

Concretament, ara estava treballant en l'ampliació pictòrica de l'església de Santa Coloma de Farners, un projecte que va començar fa 20 anys, quan va pintar els murals de les parets verticals del temple. Aleshores, l'artista no va completar l'obra perquè van quedar per fer les petxines i la cúpula per culpa de la humitat i el deteriorament. Aquest any el pintor havia reprès aquells treballs, que malauradament no podrà acabar.

Faceta de formador

El pintor també va interessar-se per divulgar l'art entre els més joves, amb diverses iniciatives escolars com l' Art en positiu, una experiència artística pedagògica impulsada conjuntament amb la mestra i educadora Natàlia Isern. De fet, diversos exalumnes van expressar el seu condol a través de les xarxes socials i van lloar la gran tasca del pintor. Personalitats institucionals i vinculades amb el món artístic també van expressar les seves condolències.