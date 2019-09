Condemnat a 25 anys i 7 mesos de presó per violar i intentar matar l'exparella a Sant Jordi Desvalls

L'Audiència de Girona ha condemnat a 25 anys, 7 mesos i 17 dies de presó l'acusat de violar i intentar matar la seva exparella a ganivetades a Sant Jordi Desvalls (Gironès) el 30 de juliol del 2017. Segons recull la sentència, la víctima i l'agressor havien estat parella durant catorze anys però, una setmana abans dels fets, la dona va trencar la relació perquè es va assabentar que una filla en comú havia denunciat l'home al seu país d'origen per abusos sexuals. El tribunal conclou que l'home va entrar de matinada per una finestra de la casa on la víctima treballava com a cuidadora armat amb un ganivet i el va fer servir per atemorir-la i perpetrar l'atac. El condemnen per agressió sexual amb penetració amb ús d'arma, intent d'homicidi i robatori amb violència i intimidació amb ús d'instrument perillós perquè li va robar el mòbil a la víctima.