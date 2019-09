L'alcalde de Ripoll s'apunta a la teoria de la conspiració amb l'imam Abdelbaki Es Satty

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha expressat la seva indignació aquest dijous després de saber-se que l'Audiència Nacional no investigarà els vincles entre Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A del 2017, i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

El batlle creu que des del novembre del 2017 ja hi ha prou "evidències" d'aquest fet, tal com va publicar-se a diversos mitjans, i que el sistema judicial ja ho hauria d'haver investigat d'ofici. "Ens sorprèn però cada cop menys, perquè fa referència a un Estat i a un mateix concepte de no voler esbrinar la veritat perquè no se sàpiga", ha afegit Munell.

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, lamenta que hagi hagut de ser una de les víctimes representat als tribunal per Jaume Alonso-Cuevillas, per intentar obrir aquesta línia d'investigació (creu que el sistema judicial ja ho hauria d'haver fet d'ofici) i que la justícia no ho accepti. "És un intent de voler tapar el fil" i de no aportar llum al voltant de la "trajectòria obscura" de l'imam Es Satty, un personatge que compta amb un historial que "fa mala olor", ha dit.

"Que ara ni la Fiscalia ni l'Audiència Nacional vulguin estirar el fil per màxima transparència és sorprenent i a la vegada trist pel respecte que es mereixen totes les víctimes i famílies del tràgic succés", ha conclòs el batlle.