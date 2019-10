Girona és la segona província espanyola on es comissa més marihuana

Les comarques de Girona s'han convertit en «l'hort de la marihuana d'Europa» així de taxatiu era aquest abril el delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, durant el dia de les Esquadres de la Regió Policial de Girona.

Es tracta d'una afirmació que els experts i les dades confirmen, ja que el Ministeri de l'Interior ha fet públic que les comarques de Girona són la segona província d'Espanya on hi ha més comissos d'aquesta substància estupefaent.

No dona dades de la demarcació però sense anar gaire lluny es pot veure l'abast d'aquesta afirmació: l'any 2017 només els Mossos d'Esquadra van arribar a destruir 45.000 plantes, el doble de l'any anterior. I la Policia Nacional, en el marc de la seva festa patronal, aquest dijous va anunciar que durant l'any passat van comissar més de 225 quilos en cabdells de marihuana i 3.900 plantes.

Mentre que la Guàrdia Civil aquest agost va destacar que en només dues plantacions localitzades a l'Alt Empordà ja havia comissat 6.170 plantes. Les Policies Locals també comissen aquesta droga i, per tant, es podria sumar a tots aquests quilos de droga que s'intervenen per la resta de cossos i només, amb aquestes dades ja es pot veure la gran presència del tràfic i cultiu d'aquesta droga a la província.

Les dades del Ministeri de l'Interior mostren que durant l'any passat es van comissar a Espanya fins a 37.220 quilos de marihuana i en total es van fer 6.290 detinguts. La major part són de nacionalitat espanyola, senegalesa i marroquina. Cal dir que a Girona també es detenen molts francesos, ja que per la seva proximitat es traslladen sobretot a la zona de l'Empordà a comprar aquesta droga i perquè els surt molt més econòmica.



Catalunya, al capdavant

Per comunitats autònomes, Catalunya és on hi ha més intervencions d'aquest estupefaent, seguit d'Andalusia i la Comunitat Valencia. I per províncies, en primer terme hi ha Barcelona, en segon lloc, Girona i en tercer, Saragossa.

El Ministeri destaca que hi ha una tendència a l'alça en el comís d'aquestes drogues des de l'any 2015 i que respecte al 2017, s'ha incrementat un 8%.

La província de Girona, a banda de ser també una zona de pas de traficants, a més, ho és de cultivadors de marihuana i al llarg dels últims anys s'han desmatellat clans dedicats al cultiu i venda. Però per no ser enxampats se les pensen totes i els mètodes per ocultar els cultius van des de la plantació enmig de camps de conreus, a prop de rius o per guardar la droga s'han arribat a construir búnquers sota de vivendes o a amagar-la en doble fons en habitacions, entre d'altres.