La vaga registra un seguiment desigual, amb més impacte en educació i comerç

Com si fos un diumenge, Girona va viure ahir una jornada amb bona part dels establiments tancats i les aules buides. La vaga general convocada va registrar un seguiment desigual, inferior al 50% en la majoria de sectors excepte a les universitats i el comerç. L'aturada es va visualitzar en els problemes de mobilitat pels talls de carreteres i els serveis mínims en el transport públic.

Segons va informar la Generalitat, l'aturada, convocada pels sindicats independentistes Intersindical CSC i IAC, va tenir una afectació del 35% en la funció pública, del 42,5% en l'ensenyament públic i del 20% en la sanitat. De la seva banda, a la universitat i al comerç es van registrar seguiments del 90% i d'entre el 60 i el 80%, respectivament.

A la ciutat de Girona, bona part dels comerços tenien la persiana abaixada. Els establiments dels punts cèntrics -com la plaça Catalunya, la Gran Via, el carrer Nou i el Barri Vell- estaven tancats. Alguns ho deixaven ben clar amb el cartell «tancat per vaga general». Als barris el panorama era diferent.

D'altra banda, els negocis que van decidir obrir –moltes cadenes de roba i cafeteries– tenien la persiana preparada per abaixar-la en cas d'aldarulls. Una flequera del carrer de la Creu explicava que, aconsellats per la policia, van tancar el local durant uns minuts en el moment que la manifestació va passar pel davant. També ho explicava així un botiguer de la Rambla de la Llibertat. Tots dos casos, però, van assegurar que ningú els havia increpat per obrir. Les grans superfícies comercials –com l'Espai Gironès o o l'Hipercor– i el punts comercials –com el polígon de Mas Gri (on hi ha el Decathlon, el Bauhaus i el Media Markt)– van obrir. Ara bé, poca afluència de clients es va veure per aquestes zones.

A Figueres, una situació similar. El seguiment de la vaga per part dels comerços va ser desigual amb força establiments que van obir amb normalitat les portes. Al centre històric, on es concentra part del gruix comercial de la ciutat, es van poder veure al llarg del matí força compradors. Una part important dels negocis va obrir, tot i que alguns van preferir deixar les persianes mig baixades. Fora del nucli històric, la situació era similar amb la majoria de negocis amb les portes obertes.



Les dades de les patronals

Uns escenaris que es reflecteixen amb les dades que van oferir les patronals. La Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) informava ahir que la vaga havia tingut un baix seguiment, però que la taxa d'inactivitat va ser elevada. És a dir, la gent en comptes de fer vaga, es va demanar festa, va variar el seu horari o va optar pel teletreball. Concretament: el 9,1% dels treballadors de Girona va secundar la vaga (a Catalunya, un 4,2%); i un 92,3%, va fer aturades puntuals previ acord amb l'empresa (a Catalunya, un 70,7%).

La patronal exposava també que el 78% de les pimes de Girona van decidir aturar la seva activitat (a Catalunya, un 39,8%). Els sectors del comerç i turisme, com ja hem dit, són els que més van seguir la vaga. A la província gironina un 80% dels comerços va tancar, segons PimeComerç. D'altra banda, la Cecot va apuntar que el tancament d'establiments comercials va afectar el 34,1%, mentre que el 31,5% dels treballadors va seguir la vaga.



A les aules

L'ensenyament universitari va ser el que més va seguir la vaga amb un 90% segons la Generalitat. A la Universitat de Girona el seguiment va ser «massiu» per part dels treballadors. Cal recordar que el Consell de Govern de la universitat va anul·lar les classes per la vaga, tot i que des de dimecres hi havia convocada una vaga d'estudiants. L'ensenyament públic va tenir un seguiment del 42,5%; el privat, un 24,6%; i la concertada, un 33,3% a Catalunya.



Mobilitat complicada

A Girona, unes 60.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, va recorrer ahir el migdia els carrers de la ciutat amb motiu de la vaga. Aquesta marxa i nombrosos talls de carreteres per tota la província gironina van complicar la mobilitat per la demarcació. A més, cal sumar-hi la reducció de les freqüències del transport públic.

Entre les principals vies afectades pels talls, es trobaven l'AP-7 (a la Jonquera, Sant Julià de Ramis i Bàscara), l'A-2 (a Riudellots de la Selva), l'N-II (a Sant Julià de Ramis), la C-25 (a Santa Coloma) i la C-37 (a la Vall d'en Bas i el túnel de Bracons). La vaga general va provocar així mateix la cancel·lació de 58 vols a l'Aeroport de Barcelona-El Prat. A Girona, els 49 vols previstos van enlairar-se i el tren va funcionar amb serveis mínims.