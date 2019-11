Centres excursionistes organitzen una «pujada a Sant Grau per la llibertat»

Quatre centres excursionistes gironins impulsen una pujada a la muntanya de Sant Grau, al terme municipal de Sant Gregori, amb l'objectiu de recaptar diners per la denominada «caixa de la solidaritat». El preu per assistir a la pujada, que es farà el 17 de novembre, i inclou un «dinar groc», és de vint euros per adult i de deu per infants, tot i que també es pot fer només l'excursió per deu euros o només el dinar, per vint euros.

El recorregut tindrà 13,3 quilòmetres i un desnivell positiu d'uns quatre-cents metres i tindrà dos punts d'avituallament. S'aconsella portar calçat i roba adequada i aigua. A més del dinar, també hi haurà actuacions musicals a càrrec de Robert Molina, Àngel Arias i Felisa Hernández. Durant l'àpat hi haurà familiars i missatges dels independentistes presos i dels que són a l'estranger.

Les entitats que impulsen l'activitat són la Colla excursionista l'Isard de Bescanó, el Grup Esquelles d'Amer, l'ADAC de Girona i el GECA de Sant Esteve d'en Bas, que ja van prendre part als Cims per la Llibertat, apadrinant l'ascensió al Puigsacalm, on aquell 13 d'octubre de 2018 van dur 1.100 persones. La FECC, els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori, Protecció Civil de Bescanó i la Fira de l'Embotit de Bescanó hi col·laboren.

El tret de sortida serà des de l'«estació» de Bescanó a les nou del matí, tot i que des d'una hora i mitja abans hi haurà una recepció per a tots els participants. Se seguirà la senyalització col·locada per l'organització que passarà per la Font Picant d'en Coromines, pel collet de Sant Grau i, posteriorment, s'arribarà al cim. El descens resseguirà una part del camí de pujada i al cap d'un parell de quilòmetres s'agafarà el camí direcció sud, passant per Can Gall, prop de Can Soms i s'acabarà la ruta en el mateix punt de sortida.



Les inscripcions

Les inscripcions s'han de formalitzar abans de l'11 de novembre a la pàgina web de la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) o posant-se en contacte amb qualsevol de les entitats organitzadores. S'hi ha convidat el president de la Generalitat, Quim Torra, que ja ha confirmat la seva assistència. En cas de mal temps s'anul·laria l'excursió però no el dinar groc.