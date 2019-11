La Molina obrirà el 23 de novembre i reforçarà la connexió amb la Masella

L'estació d'esquí de la Molina té previst inaugurar la temporada el dissabte 23 de novembre i estrenar la prolongació del telecabina Cadí Moixeró fins al cim de la Tosa, a 2.537 metres, amb la qual enfortirà la connexió amb Masella.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, va presentar la campanya d'hivern de les diferents instal·lacions que gestiona al Pirineu de Girona i Lleida i va destacar que es potenciarà aquest gran domini de fins a 144 quilòmetres de pistes.

La prova que la Molina i Masella estrenyen llaços és que ahir també hi havia el director de la segona d'aquestes estacions, Xavier Noya, que va presumir de la superfície que abasten com a espai conjunt, «que se situa entre els cinquanta més grans d'Europa». El seu homòleg Xavier Perpinyà, responsable de l'altra meitat del domini, va destacar com a virtuts de tota aquesta àrea esquiable l'accés a través de transport públic –perquè compta amb estació de tren– i la seva proximitat a Barcelona i a la Costa Brava.

La Molina estrenarà un nou telecadira, El Llac, que dona accés a la zona de l'estany des de Coll de Pal. Vall de Núria iniciarà campanya el 30 de novembre amb un telecabina, Coma del Clot, renovat per augmentar la seva capacitat, confort i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.