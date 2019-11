Un nou temporal de mar deixa onades de 7,8 metres a Begur

La Costa Brava està en alerta per mala mar fins avui. Un exemple d'aquest moviment marítim més extrem és la boia que té instal·lada Ports de l'Estat a Begur. Aquesta va detectar ahir un pic màxim de 7,8 metres d'altura, a les set del matí.

Arran d'aquest temporal de mar de fons previst fins avui al litoral gironí, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís per l'estat de la mar, ja que està previst que les onades puguin superar els 2,5 metres en molts punts de la costa.

Les zones on el perill és més elevat són les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, on també està previst que bufi el vent de valent, especialment durant la tarda i nit.



Alerta pe nevades

Aquesta situació va fer activar l'alerta per ventades per part del Meteocat, ja que es preveuen ratxes que superin els 90 quilòmetres per hora.

A Portbou, el punt de la província amb les ratxes més destacades, es va arribar ahir als 110 quilòmetres per hora. A la resta de punts de la província hi va bufar el vent però amb menor mesura. Per exemple, a Roses va haver-hi una ratxa màxima de 51,6 quilòmetres per hora.

Aquest situació s'allargarà també fins demà a la zona de l'Empordà, amb especial focus a l'Alt Empordà.

Des de Protecció Civil ahir van fer diversos avisos a través de les seves xarxes socials per alertar la gent en cas de mala mar i el perill que comporta el fort onatge. Entre els consells i precaucions, es demanana que la gent no s'acosti als espigons, ja que poden ser arrossegats pel mar.

A banda d'aquesta situació de mala mar i vent, ahir també es van registrar temperatures més baixes que el cap de setmana. Les mínimes van caure i per exemple a Girona ciutat es va arribar als -0,3 graus negatius o Olot, a -1,1 graus sota zero.

A les zones més altes de la demarcació també va haver-hi una baixada dels registres i per exemple, segons el Meteocat, a Ulldeter es va arribar a -6,7 graus o a la Tosa d'Alp, als -10,4 graus.

Una situació que està previst que es mantingui per als pròxims dies i de fet la previsió del Servei Meteorològic apunta que a partir de la matinada comencin a entrar noves nevades al Pirineu i que la cota oscil·li entre els 1.000 i els 1.600 metres. Aquesta situació de nevades anirà acompanyada de cops de vent molt forts als cims. De cara a finals de setmana s'apunta a una baixada de les temperatures, que anirà acompanyada de nevades a cotes menys habituals. Alguns mapes del Meteocat situen la probabilitat d'aquest tipus de precipitacions entre els 900 i 700 metres. Però el cap de setmana, podria baixar encara més i haver-hi alguna sorpresa en punts més baixos.

Les estacions d'esquí podran fer un bon coixí de cara a l'inici de temporada, que s'apunta a finals de mes.