Mas Jonquer. Consulta popular

No solament l'escola té història a les Planes, l'alcalde ha explicat que l'any vinent començarà una consulta popular per decidir les utilitats del mas Jonquer. Es tracta d'una masia de 2.000 m2 catalogada com a bé d'interès local que és de propietat municipal i està ubicada al mig del poble.

L'Ajuntament considera que la casa serviria per acollir les entitats. És a dir, repartir-la en dependències on les entitats poguessin guardar les seves coses. Tot i això, considera que el poble ha de dir la seva i que no serà fins que s'hagin decidit els usos quan l'Ajuntament encarregarà el projecte i començarà l'adequació del mas Jonquer.