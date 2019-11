283 identificats i 18 detinguts pels dos talls de Tsunami Democràtic a l'AP-7

Les forces de seguretat espanyoles i franceses han identificat 283 persones per haver participat en les mobilitzacions convocades per la plataforma de Tsunami Democràtic aquesta setmana i que van derivar en dos talls a l'AP-7, a la Jonquera-El Pertús i a Salt. Aquestes dades també quantifiquen els identificats en un suposat intent d'ocupació a les vies de l'AVE a Bàscara.

Fonts del Comitè de seguiment de la situació a Catalunya fan aquest balanç de la intervenció policial dels incidents dels Comitès de Defensa de la República (CDRs) i Tsunami Democràtic, especialment a l'AP-7, a la frontera de la Jonquera, tant al costat espanyol com al francès, i en les vies de l'AVE a Bàscara, també a Girona.

Uns fets que els Mossos d'Esquadra, en el cas de Bàscara, i la Guàrdia Civil, pels talls a l'autopista, remetran a la Fiscalia de l'Audiència Nacional com a ampliació de les diligències que ja se segueixen contra Tsunami Democràtic.

En total, 18 persones han acabat detingudes durant la setmana de protestes, 17 d'elles el dimarts. D'aquestes, quinze van ser arrestades per la policia francesa, que a més va identificar dues persones més durant el desallotjament a la Jonquera-el Pertús.

En aquesta mateixa actuació, els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones i en van identificar un centenar, mentre que la Guàrdia Civil va requerir la documentació a 170 persones i va elaborar un atestat per desordres públics que va remetre al jutjat número 4 de Figueres.

Cal recordar que el tall de la Jonquera era una acció convocada per Tsunami Democràtic i des del dilluns al matí es va bloquejar la frontera i el tall va durar més de trenta hores. Els convocants, que ocupaven l'AP-7 des de primera hora de dilluns, van aconseguir mantenir el tall fins al migdia de dimarts en una segona jornada de protesta, després que Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa els desallotgessin. L'acció es va traslladar aleshores a diversos punts de l'N-II, amb talls intermitents. Tot plegat va allargar encara més el caos circulatori a la Jonquera, que va afectar la mobilitat de centenars de camioners. Fins dimarts a la tarda no va tornar la normalitat en aquesta àrea de l'Empordà.

Després d'aquest tall a la frontera, però, la mateixa tarda, centenars de manifestants van acudir a un nou tall convocat per Tsunami Democràtic a l'autopista AP-7 entre Salt i Sant Gregori. Com a la Jonquera, van col·locar fins i tot un escenari a l'indret i grups musicals van actuar durant la nit. Mentrestant, uns 500 vehicles en el moment del tall van quedar col·lapsats en aquest punt de la via i 200 van haver-hi de passar la nit. Els serveis d'emergències van ajudar la gent que acabava de quedar-hi atrapada amb mantes, menjar i aigua per tal que hi poguessin passar la nit de la millor forma possible.

L'endemà, dimecres, els Mossos i la Policia Nacional, pels volts de les deu del matí, van intervenir en el desallotjament de l'AP-7 a Salt. Una gran multitud d'agents antiavalots va dispersar els manifestants que no havien aixecat el tall tal com havia demanat Tsunami Democràtic, a les vuit del matí.

Durant l'actuació, la Policia Nacional va identificar 52 persones i vint d'elles van ser denunciades penalment en un atestat que es va remetre al jutjat de guàrdia de Girona i 26 més van ser denunciades administrativament per infracció a la llei de Seguretat Ciutadana. Per tant, aquestes acabaran amb una sanció econòmica si així ho dictamina el jutge.

Aquest mateix dia, els Mossos d'Esquadra van identificar 16 persones, totes elles han acabat denunciades penalment per desordres públics.

La família de Quim Torra



Segons les mateixes fonts, el dimecres dia 13 els Mossos van intervenir per evitar l'intent de tallar les vies de l'AVE a Bàscara i van identificar 13 persones, així com el cotxe d'una filla del president de la Generalitat, Quim Torra. En aquest vehicle hi anaven dues persones però la policia, en canvi, no va poder aclarir si la filla de Torra anava dins del vehicle. Tots els identificats van ser denunciats per temptativa de desordres públics davant un jutjat de Figueres.

A Salt, després del desallotjament de l'autopista AP-7, van ser identificats també dos nebots del president català. Un d'aquests dos nebots, Ernest M.T., militant de la CUP, ja va ser detingut per tallar les vies de l'AVE a Girona en el primer aniversari de l'1-O.

Més actuacions a Catalunya

A més d'aquestes actuacions, els Mossos van detenir també dimecres a Badalona una persona d'extrema dreta que va participar en una agressió el passat 16 d'octubre al passeig de Gràcia de Barcelona entre col·lectius d'ideologies contràries. Aquest cos de seguretat va identificar aquell dia dues persones durant els talls de la tarda nit a l'avinguda Diagonal de la capital catalana.