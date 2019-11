Les Planes augmenta les utilitats de les masies en el nou POUM

Les Planes adequarà la planificació urbanística perquè a les masies s'hi puguin fer activitats relacionades amb les noves tecnologies. L'alcalde, Eduard Llorà (JuntsxCat), ha explicat que les Normes Subsidiàries aprovades fa trenta anys no tenien en compte utilitats que ara són demanades per propietaris i llogaters de les masies de la localitat.

Ha posat d'exemple que cada vegada són més els professionals d'arquitectura i enginyeria que volen treballar en la tranquil·litat d'un mas. També ha apuntat que hi ha molta gent dedicada al teletreball en diferents àmbits que escull un mas com a lloc de treball. El desig de treballar en una masia és afavorit per la millora dels camins rurals dels últims anys.

Llorà ha qualificat la nova planificació urbanística com el repte de l'actual mandat. Ha explicat que en els últims dies l'Ajuntament ha adjudicat els treballs de redacció valorats en uns 150.000 euros amb una durada prevista de quatre anys. «La idea és que tinguem els estudis previs d'ara a uns mesos», ha previst. Amb un avanç dels estudis, segons ell, podran començar les taules ciutadanes de participació.