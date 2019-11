Begur, l'Escala, Llançà, Palamós i Tossa ja són «Viles Marineres»

Begur va acollir ahir l'acte de lliurament dels diplomes que reconeixen els primers 12 municipis que reben el distintiu de Barris i Viles Marineres, una marca especialitzada en turisme cultural que es promouen des de l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Entre ells hi ha Begur, l'Escala, Llançà, Palamós i Tossa de Mar; a més de l'Ametlla de Mar, Arenys de Mar, les Cases d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Sant Pol de Mar, Sitges i Vilanova i la Geltrú. En aquest mateix acte, la consellera va lliurar dos distintius més a la Bisbal d'Empordà, com a Ciutat i Vila amb Caràcter, i a Montclar, com a Poble amb Encant.

Aquestes tres marques d'especialització formen part de l'estratègia de l'ACT per segmentar la promoció del turisme cultural dels municipis catalans, ajudant-los a promocionar la seva oferta turística internacionalment.