Olot posa plaques de cautxú a la plaça del Mig per evitar relliscades

L'Ajuntament d'Olot aquest matí ha començat la instal·lació de plaques de cautxú a la plaça del Mig d'Olot. Es tracta d'una mesura provisional per evitar relliscades. Les plaques de cautxú estaran a la plaça fins que després d'una reunió amb els veïns l'Ajuntament aposti per una solució definitiva.

Fa aproximadament un any i mig van acabar les obres de reforma de la plaça del Mig. Ajuntament i veïns van finançar unes obres d'adequació destinades a eliminar problemes d'humitat, filtracions, suprimir barreres arquitectòniques i substituir un paviment continu de formigó.

Poc després de la posada en servei, va haver-hi vianants que van relliscar i es van fer mal. Per solucionar-ho, l'Ajuntament hi va posar una catifa, mentre apostava per una solució. Van fer diferents proves i van fer-hi alguna actuació.

Fa dos dies la relliscada i caiguda d'un senyor d'edat que va ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques en el lloc, va provocar que l'Ajuntament decidís tancar el pas pel mig de la plaça. Ara, per tornar a donar utilitat a la plaça com a lloc de pas entre el carrer Sant Esteve i el carrer Antoni Llopis hi posen plaques de cautxú gruixudes i foradades que s'utilitzen a les pistes d'esquí.