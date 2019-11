Creixen més d'un 40% els abusos sexuals i les temptatives d'homicidi

Els Mossos d'Esquadra van advertir ahir que les denúncies per abusos sexuals i per temptativa d'homicidi amb víctimes dones han augmentat més d'un 40% respecte l'any passat. Al mateix temps, també van detallar que hi havia hagut un repunt del 2,6% de detencions relacionades amb violència masclista a Catalunya, que sumen un total de 4.538 homes, 113 més que el 2018. A més, els Mossos tenen sota protecció policial un centenar de dones. Cal recordar que, a Catalunya, han estat assassinades vuit dones des de principis d'any, unes xifres que, malauradament, representen només la punta visible de l'iceberg. Submergida i menys visible, s'hi troba una escala de violència que passa per la vessant més psicològica, les amenaces, vexacions, tracte degradant i que puja diversos graons fins a les ja més visibles lesions físiques i homicidi.