Fontajau acollirà divendres la 14a Nit del Voluntariat

L'edició d'enguany de la Nit del Voluntariat tindrà lloc demà al pavelló de Fontajau. Es tracta d'un acte de reconeixement i reivindicació a la tasca dels voluntaris d'arreu del territori. La celebració també coincidirà amb el 30è aniversari de l'entitat organitzadora, la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

La inauguració de l'acte anirà a càrrec de la coordinadora territorial de les comarques gironines, Maria Mercè Roca, juntament amb altres personalitats institucionals com ara l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Com cada any, també es farà entrega de diversos guardons de reconeixement: el Lluís Martí al Valor Social a dues entitats de caràcter català i local, i el premi Fundació Antoni Serra Santamans a una associació de les comarques gironines.

D'entre les intervencions previstes hi haurà la ponència d'una voluntària de Càritas Diocesana de Girona que explicarà la seva experiència. L'acte de clausura anirà a càrrec del grup musical blanenc Kids From Mars.

La FCVS aplega prop de 350 entitats, de les quals 44 estan adherides a la província de Girona.