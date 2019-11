El Consorci de la Costa Brava aposta per l'energia renovable

El Consorci de la Costa Brava està consolidant la seva aposta per reduir l'empremta mediambiental i les emissions de CO2 a l'atmosfera. En aquest sentit, gràcies als contractes de subministrament elèctric establerts per l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, de la qual és soci, acredita en l'actualitat un 85% d'energies renovables en el conjunt de les seves instal·lacions, repartides per les comarques gironines, després de la nova compra que s'ha fet a través de Naturgy.

El Consorci recorda que ja fa temps que prioritza la transformació cap a la captació i aprofitament elèctric de recursos naturals renovables. Per això, el seu pla d'acció preveu proveir-se del 100 % d'energia d'aquest origen a partir del 2020 i assolir l'excel·lència ambiental, tant en l'àmbit corporatiu com en la reducció de l'impacte de les seves activitats dins la seva estratègia contra el canvi climàtic.

Segons expliquen des del Consorci, les comercialitzadores d'energia renovable, en aquest cas Naturgy, subministren quilowatts hora (kWh) obtinguts sense causar emissions de CO2 a l'atmosfera ni residus radioactius. Aquest fet, indica, es garanteix a través d'un certificat d'origen expedit per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. D'aquesta manera, el Consorci de la Costa Brava inicia la transició de l'abastament d'energia generada mitjançant els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) cap a les energies renovables per als seus serveis, amb l'objectiu de contribuir a frenar l'escalfament global.

Així doncs, el Consorci de la Costa Brava «col·labora a redreçar una situació que, si en algun aspecte es manifesta de forma clara, és en l'afectació del clima i de la salut dels ecosistemes i de les societats en relació amb la disponibilitat de l'aigua». Aquesta iniciativa, recorden, se suma a les dutes a terme en la darrera dècada per a l'optimització dels consums energètics en les seves instal·lacions».