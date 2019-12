Rescat d'una ciclista accidentada a la serra de Sant Jordi a Santa Pau

Una ciclista accidentada ahir a una zona de difícil accés a la serra de Sant Jordi al terme municipal de Santa Pau va haver de ser rescatada per un helicòpter dels Bombers. El cos d'emergències va rebre l'avís a dos quarts de deu del matí, i van activar una dotació terrestre i un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) per tal d'accedir a la zona on es trobava.

Prop d'una hora més tard van aconseguir localitzar la persona ferida i la van transferir fins on hi havia l'efectiu del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que es va haver de quedar a mig camí per les complicacions del terreny. El traslladat es va fer a l'Hospital d'Olot per una possible fractura d'una cama.