La cirurgia oncològica augmenta un 44% en quatre anys al Trueta

L'hospital Josep Trueta de Girona ha registrat un increment d'un 44% en cirurgia oncològica en els darrers quatre anys. Així, mentre que l'any 2015 els cirurgians del Trueta van realitzar 387 procediments quirúrgics oncològics, l'any 2018 en van fer 556. Respecte al 2017, les intervencions van augmentar prop d'un 10%, ja que aquell any se'n van fer 507. Per tipologia, les operacions més nombroses, amb 150 intervencions, van ser les de càncer de fetge. En aquest cas, se'n van fer 150, un 56% més que el 2017, quan n'hi va haver 96. Seguidament, se'n van fer 118 de càncer de pulmó, 101 de càncer de recte i 96 per tractar tumors del cervell, entre altres tipologies, segons les dades de la memòria de l'any 2018 de l'Institut Català de la Salut a la Regió Sanitària de Girona.

L'impuls a l'activitat terciària i d'alta especialització es concreta també en la potenciació de la cirurgia cardíaca que ha fet l'hospital Trueta en els darrers anys amb la posada en funcionament del servei estès amb l'hospital «Can Ruti» de Badalona, la guàrdia localitzable de 24 hores i l'increment de sessions quirúrgiques setmanals, que el 2018 van arribar a quatre. Així, el 2018 es va tancar amb una xifra de 153 operacions realitzades, dada que suposa un increment d'activitat de l'11% respecte al 2017.

D'altra banda, la radiologia intervencionista també va registrar un increment important, del 85%, degut a l'ampliació horària de la guàrdia que es va implantar a principi del 2016 i que permet disposar d'un especialista durant dotze hores al dia.



Més activitat assistencial

Pel que fa a l'activitat d'hospitalització, es van comptabilitzar 19.597 altes –un 1,43% més que el 2017– , unes 79 al dia, amb una estada mitjana de sis dies i un índex d'ocupació del centre del 87,21%.

Una de les dades més rellevants és l'augment de les sessions de l'hospital de dia, fins a un total de 17.386 –71 al dia–, un 55,5% més que el 2017. D'altra banda l'aposta per la telemedicina es visibilitza amb dades positives amb un total de 26.190 visites, un 20,54% més que el 2017.

Quant a les intervencions quirúrgiques, l'any passat se'n van fer gairebé 10.300, unes 41 al dia, i suposa una dada lleugerament inferior a la del 2017, quan se'n van realitzar 10.281.

En el cas de l'atenció continuada i urgent, es van atendre 73.709 urgències– un 0,92% més que el 2017–, unes 200 al dia. D'aquestes, 11.166 van requerir hospitalització.

Les consultes externes van arribar a les 209.344 visites, –unes 848 al dia– de les quals 63.698 eren primeres consultes i, 145.646, successives.



Principals novetats al Trueta

En primer lloc, en l'abordatge quirúrgic, cal destacar la introducció de la robòtica com a pràctica habitual. Durant el 2018, la robòtica va anar guanyant lloc a la cirurgia per laparoscòpia, sobretot en intervencions oncològiques d'alta complexitat de càncer colorectal, ginecològic, urològic i per cirurgia transoral. El 2018, es van fer 81 intervencions de robòtica.

En segon lloc, és important la posada en marxa de la Unitat d'Arrítmies, a finals del 2017. En el seu primer any de funcionament, es van atendre 853 pacients.

Durant el 2018, el Trueta va incorporar la cirurgia de mapatge cerebral amb el pacient despert i la cirurgia cerebral guiada per immunofluorescència. També es van consolidar les angiografies cerebrals i es va incorporar la tècnica de trombectomia mecànica per al tractament agut de l'ictus.