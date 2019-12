Banyoles aprova un pressupost de 20 milions d'euros per a 2020

El ple de l'Ajuntament de Banyoles ha aprovat els pressupostos municipals per a l'any vinent amb els vots a favor de l'equip de govern, amb majoria absoluta, i els vots en contra dels tres grups de l'oposició: ERC, Sumem Banyoles i Convivència i Progrés. Els pressupostos per a 2020 seran de 20.643.760 euros, cosa que suposa un augment del 4,76% respecte l'exercici anterior. El ingressos se situen en els 18.295.600 euros - un increment del 3,25%-, mentre que les despeses, amb un creixement del 4,95%, se situaran en 18.029.360 euros. Aquest increment ve determinat pel major nombre de contractes i per l'increment anual del sou dels funcionaris i treballadors municipals per tal de recuperar el seu poder adquisitiu. L'endeutament se situarà a finals del 2020 en una ràtio del 46,23%, una xifra molt semblant als darrers exercicis.

El capítol d'inversions per al 2020 es veurà incrementat en un 2,5%, amb un total de 2.614.400 euros. Entre les inversions destaquen la finalització de les obres de remodelació del Museu Arqueològic, amb 490.000 ?; el sanejament de Cal General, el carrer Llibertat i el cabal del rec de Can Teixidor, amb 421.000 ?; la part final de l'adquisició l'edifici de Can Tomàs Teixidor, l'adquisició d'habitatge social, amb 273.000?; l'arranjament del carrer Joan XXIII, amb 270.000 ?, i diferents millores a la via pública per un valor de 150.000 ?. Entre d'altres inversions, el consistori destinarà 120.000 euros al projecte de la nova biblioteca municipal, així com recursos per al pla de voreres, carrils bici, mobiliari urbà, enllumenat públic i estalvi energètic.

Els tres grups de l'oposició van justificar el seu vot contrari per la manca de voluntat de l'equip de govern a deixar-los participar en l'elaboració dels comptes, i es van queixar pel poc temps que han tingut per estudiar-los. Sumem Banyoles va destacar que no són uns pressupostos participatius per part de la ciutadania.