El Parlament insta el Govern a evitar festes a les platges de la Costa Brava

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat una proposta de resolució presentada pels comuns (CatECP) en què s'insta el Govern a prendre mesures, amb altres administracions implicades, per evitar que se celebrin festes a les platges i cales de la Costa Brava com la que a l'estiu es va fer a la cala d'en Massoni de Palafrugell.

El document, que inclou esmenes de JxCAT i ERC, també demana a la Generalitat i a la resta d'organismes afectats que obrin una investigació per determinar si aquestes activitats estan organitzades amb «ànim de lucre» i si compten amb llicència d'activitat. En cas contrari, la proposta reclama aplicar les sancions oportunes i «la restitució de qualsevol dany ocasionat». El Govern ja va anunciar a l'agost l'obertura d'un expedient informatiu per l'organització de festes amb vaixell al litoral gironí, amb l'objectiu d'identificar els propietaris i poder multar-los.

Aprovada per unanimitat la proposta de resolució presentada pels comuns a la comissió de Territori del Parlament que insta el Govern, juntament amb la resta d'administracions competents, a prendre mesures per evitar festes a les platges de la Costa Brava com la que es va fer a la cala d'en Massoni, de Palafrugell. La macrocelebració la va denunciar l'entitat ecologista Salvem el Golfet i va tenir lloc el 10 d'agost en aquesta zona –inclosa al PEIN de Cap Roig–, on es van arribar a concentrar una quarantena d'embarcacions.

La convocatòria es va fer a través d'un compte d'Instagram, en el qual s'animava la gent a anar-hi a partir de la 1 del migdia i portar alcohol per gaudir de la festa. A més, es recomanava a les barques portar «caps, defenses i àncores».

El Govern ja va anunciar aleshores l'obertura d'un expedient informatiu sobre els fets per identificar els propietaris de les barques i llanxes, i va alertar que se'ls podria sancionar per no tenir permís. Per la seva banda, Costes va anunciar que instal·laria boies ecològiques de fondeig per evitar que es repetissin.

El diputat de CatECP, David Cid, va detallar durant l'exposició de la proposta que aquesta no era la primera vegada que es feien macrocelebracions d'aquest tipus al litoral gironí i que tenien coneixement que també se n'havien fet a la cala Galera, al cap de Creus.

Per posar-hi fi, el document –al qual s'han sumat les esmenes de JxCAT i ERC– no només insta a prendre mesures per evitar que fets com aquests es repeteixin, sinó que també reclama al Govern i a la resta d'organismes competents obrir una investigació per determinar si les activitats «estan organitzades amb ànim de lucre, si compten amb llicència d'activitat» i, en cas contrari, fixar les sancions oportunes i «la restitució de qualsevol dany ocasionat».