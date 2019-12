Sabotegen diversos radars de trànsit a la Selva i l'Alt Empordà

Un grup independentista autoanomenat L'Estaca va cremar durant la matinada d'ahir diversos radars ubicats en diferents punts del territori, alguns d'ells instal·lats en carreteres de la comarca de la Selva, com Santa Coloma de Farners o Riudarenes, i de l'Alt Empordà, com Figueres o Siurana d'Empordà. El grup ho va reivindicar a través d'un xat de Telegram on va assegurar que «una llevantada ha passat per Catalunya» i que han incendiat els cinemòmetres amb la «voluntat de derogar els límits recaptatoris de velocitat». També van afegir que «reivindiquen el dret a conduir responsablement» i lamenten «l'ús abusiu de mesures repressores amb finalitat recaptatòria».



Els focus

L'acció s'ha realitzat en diferents punts de Catalunya i a les comarques de Girona, concretament, a la C-63 al seu pas per Riudarenes i a l'Eix Transversal, a Santa Coloma de Farners. Pel que fa a l'Alt Empordà, se n'han malmès a l'N-II a l'alçada de Figueres i també a la C-31 a l'altura de Siurana d'Empordà. Segons les imatges que ells mateixos han compartit a les xarxes, els radars van ser incendiats i malmesos per un grup d'encaputxats, que també va col·locar uns adhesius amb el lema: «Via fora. Condueix amb responsabilitat».

Aquest grup independentista diu que té representació també a València i a la Catalunya nord. L'objectiu final d'aquesta acció reivindicativa, segons van afirmar en un comunicat, passa per «aconseguir l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la pressió política, judicial i policíaca com a pas imprescindible per a negociar la independència de Catalunya». L'organització també va anunciar més accions coordinades i mobilitzacions a Catalunya en els pròxims dies: «Aquesta acció coordinada és tan sols la primera de noves accions i mobilitzacions que comunicarem les properes setmanes i mesos a tots els Països Catalans».