El president de la Diputació afirma que mantenir la base de Ryanair es "vital" per a l'aeroport de Girona

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha afirmat que mantenir la base de Ryanair és "vital" tant per mantenir o incrementar el nombre de passatgers a l'aeroport de Girona com per al turisme al conjunt de la demarcació. Noguer no ha entrat a valorar les conseqüències que pot tenir per als treballadors perquè en desconeix el detall: "Si els sindicats i els treballadors ho acaben validant i Ryanair manté la base, per a nosaltres és una molt bona notícia".

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també ha celebrat que Ryanair no tanqui la base però reclama garantir que els empleats estiguin "ben protegits" i que es preservin "bé els seus drets". "A les administracions públiques ens agrada que es reconeguin els recursos humans com el tresor de cada empresa perquè són la part més important i han d'estar ben valorats", ha apuntat Madrenas.