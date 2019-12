Banyoles inicia la tercera i última fase de remodelació del rec Major

Les obres de la tercera i última fase de remodelació del rec Major entre el carrers Jaume Butinyà i Blanquers han començat els treballs que consistiran en restaurar i condicionar la zona de la llera del rec, recuperant aquest espai per a us públic i donant continuïtat paisatgística amb els dos trams que ja s'han remodelat rec amunt. La recuperació de diferents trams del rec vol destacar la singularitat d'aquest patrimoni potenciant-lo com un atractiu turístic. La inversió s'ha licitat per 346.508 euros.