Els col·lectius Fridays for Future i Rebel·lió o Extinció Girona van convocar ahir una concentració davant l'edifici de la Generalitat per denunciar el «fracàs» que, al seu parer, esdevindrà la cimera COP25 contra el canvi climàtic celebrada a Madrid, així com l'expulsió de més de 200 observadors de dins.