L'hospital d'Olot construirà un nou quiròfan a principi d'any

L'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa començarà les obres d'un nou quiròfan a començaments de l'any vinent. Ho va anunciar fa pocs dies el director mèdic del centre, Jaume Heredia.

Va explicar que l'hospital està en la fase final de la licitació del material i la compra del que serà el nou quiròfan tindrà lloc en els pròxims dies. Va exposar que el retard sobre les previsions exposades té l'origen en el control sobre els recursos de la nova normativa de la Generalitat. «Això fa que sigui molt més fàcil seguir els diners i fer més transparent el sistema però dificulta els processos de compra», va comentar.

També va explicar que les obres per a la instal·lació del nou quiròfan estan en fase de planificació. Va plantejar que les obres d'un quiròfan dins d'un hospital requereixen molt de consens. «Hem d'assegurar que aquesta activitat que fem, la fem amb les màximes condicions de seguretat per al pacient», va comentar.

El nou quiròfan serà el quart que hi haurà a l'hospital. Servirà per atendre les urgències sense haver de tirar enrere les intervencions programades.



L'Hospital de Dia

En la mateixa intervenció, el director mèdic de l'hospital va avançar que l'1 de gener posaran en servei vuit espais de tractament que faltaven per completar l'hospital de dia. Heredia va explicar que l'hospital de dia en el 2019 ha fet unes 5.000 intervencions. Va considerar que ha estalviat molts ingressos a l'hospital. Va definir l'Hospital de Dia com un sistema molt més còmode per als pacients. «Venir a l'hospital de dia per fer, per exemple, un tractament intravenós és molt més còmode que haver d'ingressar amb la consegüent alteració en l'àmbit familiar», va raonar. Va avançar el fet que treballen en la millora de l'hospital de dia i va avançar que en els pròxims anys el servei d'hospital de dia creixerà.