Enxampats robant bobines de coure en una nau a Banyoles

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes quan robaven bobines de coure en una empresa de Banyoles. El vigilant de seguretat va detectar els lladres i els agents de la comissaria de Banyovan aconseguir detenir-los quan intentaven fugir. Els arrestats són tres homes de 25, 38 i 41 anys, de nacionalitats italiana i croata, a qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. La investigació es manté oberta.

Els fets van produir-se diumenge al carrer Puigpalter, cap a dos quarts d'onze de la nit. El vigilant de seguretat d'una empresa va detectar unes persones a l'interior de la nau. Els Mossos es van desplaçar al lloc i juntament amb el vigilant van buscar els lladres que haurien accedit al magatzem.

Els agents van veure tres homes que, en veure's sorpresos, van fugir corrent. Un d'ells va ser atrapat dins de l'empresa. Durant l'escorcoll, li van trobar eines, guants i un buf. Pocs minuts després una altra patrulla va detenir a l'exterior de l'empresa el segon individu, i poca estona més tard es va detenir el tercer, que s'havia amagat dins una canonada al costat d'una riera. Els agents van trobar una finestra forçada, quatre bobines de coure dins la nau preparades per emportar-se-les i que havien obert una persiana metàl·lica per endur-se el botí. La investigació policial es manté oberta i hi poden haver més arrestats.La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions relacionades amb aquest fet.

Els detinguts, que tenien antecedents, passaran avui dia 17 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.