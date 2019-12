La cadira. Un treball de Xavier Pallàs

La cadira per tocar les campanes que s'estrenarà el dia de Sant Esteve ha estat feta pel mateix Xavier Pallàs amb banc de fuster, trepant, serra circular, escaire, llapis, martell, serjants, serra de calar i totes les eines que li han fet falta. És una cadira de fusta massissa que té dos pedals moguts sobre la base de xarneres. Hi ha una inscripció escrita amb llapis que diu: «Cadira de campaner feta per en Xavier Pallàs per recuperar els tocs de campana de l'església de Sant Esteve d'Olot».

Un cop la va tenir feta la va carregar al cotxe i la va dur a l'església de Sant Esteve. Primer va pujar per la pujada dels morts. A dins va agafar la cadira en braços i al ritme viu de la il·lusió es va enfilar per l'escala del campanar. A dalt, va lligar cordes a dos badalls i va connectar-los als pedals. Va lligar dos badalls més i va deixar les cordes penjades. Somrient i feliç es va asseure i es va posar a tocar amb les mans i els peus.

.