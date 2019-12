La Generalitat desactiva l'alerta per l'episodi de contaminació per pols africana

El Departament de Territori i Sostenibilitat va desactivar ahir l'alerta per l'episodi d'alta contaminació per partícules declarat el passat dimecres per una intrusió de pols africana i que va arribar a les comarques gironines. De fet, l'episodi va fer que les autoritats decidissin limitar la velocitat a l'AP-7 a 90 quilòmetres per hora.

Segons els registres d'ahir, la qualitat de l'aire i la previsió meteorològica feien preveure uns nivells de partícules molt inferiors, que no representaven un risc de superació dels llindars establerts per declarar un episodi ambiental de contaminació.