Personal de transport sanitari denuncia retard en les nòmines

La secció sindical CNT pel transport sanitari a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès denuncia retards en el pagament de les nòmines per part de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. Segons el sindicat, l'empresa va comunicar als treballadors un endarreriment en el pagament de la nòmina del desembre, fins al 8 de gener. Això s'ajunta al fet que «ja fa dos mesos en els quals les nòmines gairebé s'han pagat fora del termini establert pel conveni i bastant més tard».

El sindicat també denuncia que la carta de l'empresa acusa els treballadors de «ser els responsables d'aquests endarreriments». El motiu és que «se'ns va apujar el sou un 5%, després de deu anys amb el salari congelat». El sindicat assegura que «aquest augment va ser amb les condicions de l'empresa, que no va moure gens la seva proposta i, per tant, considerem que és responsabilitat seva si és capaç o no d'assumir les seves decisions». El sindicat diu que veu «la mateixa jugada» d'altres ocasions, en què la despesa «extra» l'ha d'acabar pagant la Generalitat, és a dir, «tots nosaltres».

Finalment, els treballadors insten la Generalitat a «fer una reflexió» de si cal seguir mantenint «capitals privats amb els diners de tots» per a un servei que és per a la ciutadania o si es podria començar a «invertir aquests diners directament amb el servei i així evitar intermediaris que tenen l'enriquiment personal com a únic objectiu».

També recorden les «promeses buides» de la consellera de Salut, Alba Vergés, per «revertir la situació en la qual ens trobem per culpa del seu partit i del PdeCAT que van assignar aquesta empresa amb un concurs públic de dubtosa transparència».