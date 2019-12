Banyoles homenatja 170 exiliats de la Guerra Civil espanyola

Banyoles ha homenatjat aquest diumenge 170 exiliats de la Guerra Civil espanyola que van deixar enrere casa seva el 1939. L'acte s'ha celebrat al Pavelló de la Draga de la capital del Pla de l'Estany i l'ha presidit Quim Torra, davant d'unes 500 persones que han omplert el recinte. El president de la Generalitat ha destacat que el d'aquest diumenge és un "acte de justícia" i ha reconegut que "arriba tard".

"Almenys podem reparar d'alguna manera el que va suposar aquell exili", ha reblat Torra, que ha demanat que actes com el de Banyoles s'estenguin arreu de Catalunya. El president ha rebut un llarg aplaudiment quan ha estat reivindicat per l'alcalde, Miquel Noguer. "Malgrat la inhabilitació, teniu el nostre suport", ha assenyalat Noguer.

Emocionant acte al Pavelló de la Draga de Banyoles aquest diumenge. Els familiars de 170 exiliats que van marxar de la capital del Pla de l'Estany el 39 després de la Guerra Civil han rebut el reconeixement per part de la Generalitat. Un reconeixement que pel president de la Generalitat, Quim Torra, "arriba tard", però que ha de servir per "no oblidar i reparar uns anys foscos". Torra ha fet referència a diverses històries de persones que es van exiliar, entre elles l'expresident de la Generalitat Josep Irla.

El cap de l'executiu català ha reconegut Banyoles com "un exemple" de poble que "fa justícia a la història". En aquest sentit, espera que actes similars es facin a "totes les ciutats de Catalunya". "Fins ara havíem assistit a reparacions dels infames judicis de guerra. Avui reconeixem els exiliats que no poden caure en l'oblit", ha explicat.

Un a un, els 170 familiars han anat passant per l'escenari on han rebut la distinció i una rosa de color groc.



Noguer demana el "retorn dels exiliats"

En el seu torn de paraula, l'alcalde del municipi, Miquel Noguer, ha fet referència als "actuals exiliats". "No pot ser que estiguem vivint una realitat com aquella", ha etzibat, entre els aplaudiments dels prop de mig miler d'assistents.

Noguer ha demanat "el fi de la repressió i la posada en llibertat" de tots els líders independentistes que estan a la presó o que van marxar. En aquest sentit, l'alcalde ha recordat la decisió del TJUE que "hauria de servir perquè l'estat espanyol "corregís" la presó per l'expresident i la resta de presos independentistes.

Noguer també ha arrencat una gran ovació del públic quan li ha mostrat públicament el suport al president Torra després de la sentència del TSJC que condemna Torra a una inhabilitació de divuit mesos. "President, estem amb vostè. Té tot el nostre suport"