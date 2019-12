Un número «massa lleig i baix» torna a portar la sort a Ripoll

La fortuna s'ha torna a aliar amb Ripoll en el sorteig de Nadal de la Loteria Nacional. La poca exuberància que el municipi i la comarca tenen pel que fa a una reindustrialització, que no té una data prevista d'ater­ratge, es compensa periòdicament amb premis que, si bé de forma global no es noten massa, sí que incideixen a pal·liar la crisi crònica per a uns quants particulars. Aquest diumenge ha estat el 00750, un número «massa lleig i massa baix» que ha alegrat les dates prèvies a les festes nadalenques d'un grapat de ripollesos. Aquesta és la que van transmetre a Marc Rosa, responsable de l'administració El Trébol de Ripoll, els propietaris d'un hotel d'Andorra que li compren habitualment números. I possiblement és la que va passar pel cap d'alguns clients que van preferir comprar altres números més atractius, però que s'han quedat sense recompensa.

De fet, Marc Rosa no va vendre tots els dècims de les 34 sèries que disposava, ja que alguns «dissabte encara els teníem a disposició». Sí que se n'han beneficiat alguns jugadors que hi estan abonats en tots els sortejos de l'any. Quan es va saber que la sort els havia estat favorable, els ripollesos que passaven per davant de l'administració número 2 de Ripoll entraven a felicitar tant Rosa com la seva mare, aprofitant els pocs moments que els telèfons deixaven de sonar. Però d'afortunats n'hi van passar de comptats i amb la boca petita, amb un punt d'al·lèrgia de fer-ne exposició pública. Els periodistes van ser majoritaris durant bona part del matí. El mateix propietari, que juga a una quantitat significativa dels números que ven, no en tenia cap, del 00750, però no podia contenir l'alegria d'haver-ne repartit. La satisfacció no era nova per a Marc Rosa, que anteriorment ja havia venut un altre tercer premi, el 5967 del 2001, a més d'un quart, el 23475 del 2012 que va deixar 35,8 milions gràcies a 179 sèries, i també un cinquè del 2011.

També va repartir fortuna l'administració El Follet, del car­rer Progrés de Ripoll, per la venda d'un dècim del mateix número feta a través de màquina. El seu propietari, Carles de Martín, afirmava que és difícil saber qui n'ha estat afortunat. Aquesta és la primera vegada que aquesta administració relativament jove reparteix un premi de Nadal. L'ambient davant de l'establiment era fastuós gràcies a uns passavolants que amb un orguenet i una trompeta posaven música a una alegria que es feia exponencial cada vegada que un «premiat» passava amb el cotxe traient un dècim per la finestra.

Ripoll, doncs, continua amb una tradició afortunada. L'any 1914, el primer premi de la grossa va repartir sis milions de pessetes als veïns de tota la comarca. Fa onze anys, el sorteig del Nen va caure al número 09122 i va repartir l'equivalent a 1,5 milions d'euros també a la capital del Ripollès.