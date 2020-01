L'hospital d'Olot i la Garrotxa inicien una campanya per sensibilitzar sobre l'ús dels protectors d'estómac

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, juntament amb les farmàcies de les zones de la Vall d'en Bas i Sant Joan les Fonts, ha iniciat una campanya contra el mal ús dels anomenats protectors d'estómac o medicaments de la família de l'omeprazole, que poden generar efectes adversos si no es prenen sota control mèdic.

Aquesta iniciativa, s'ha engegat per primera vegada conjuntament entre les àrees bàsiques de la Fundació i les farmàcies de referència en aquestes zones. Ha de permetre ajustar la utilització d'aquests fàrmacs a les indicacions que han demostrat ser més efectives i segures.

L'objectiu de la campanya és conscienciar la població que prendre aquest medicament de manera abusiva o convertir-ho en un costum pot derivar en problemes de salut.

La falta de vitamina B12, de ferro o de magnesi són conseqüències de l'abús d'aquest fàrmac i que pot augmentar el risc de tenir osteoporosi o de patir fractures i infeccions intestinals.

La campanya se suma a les que ja han dut a terme altres centres sanitaris a Catalunya i que han ajudat a conscienciar i reduir la quantitat de fàrmacs consumits.

Per donar visibilitat a la campanya, els Centres d'Atenció Primària i l'hospital d'Olot utilitzaran les pàgines webs corporatives i les pantalles de televisió que hi ha a les sales d'espera dels diferents centres i les xarxes socials. També distribuiran díptics i cartells en els diferents CAP de la Fundació i les farmàcies de referència en aquestes zones.

Els protectors d'estómac són medicaments que redueixen la quantitat d'àcid a l'estómac i es fan servir en diferents malalties digestives o com a prevenció de les complicacions per la presa d'altres medicaments.



Malalties diverses

Els medicaments com l'omeprazole (o el pantoprazole, lansoprazole, esomeprazole i rabeprazole que són de la mateixa família) són medicaments que actuen disminuint la quantitat d'àcid que produeix l'estómac.

Es fan servir en diferents malalties com el reflux gastroesofàgic, les úlceres gastroduodenals o l'hèrnia hiatal. També s'usen sovint en pacients sense malaltia intestinal per prevenir les hemorràgies provocades pel consum de medicaments antiinflamatoris de llarga durada, com ara l'aspirina o l'ibuprofèn i per aquest motiu són popularment coneguts com a protectors gàstrics.

Existeix la falsa creença que a major consum més necessari es prendre medicaments per a protegir l'estómac.

Tanmateix, els tractaments amb protectors d'estómac han de fer-se sobre la base d'una prespricpció mèdica i és important que el metge avaluï el pla de medicació per continuar o aturar el consum.