Ripoll es promocionarà a través de dos camions que recorreran Europa

Ripoll promocionarà els seus encants arreu d'Europa d'una forma molt original i a l'abast dels seus recursos. L'Ajuntament ha buscat una alernativa de baix cost i molt visual que busca despertar l'interès a conèixer la vila. Es tracta de la col·locació de dos vinils publicitaris del municipi a dos camions de la flota de l'empresa, amb seu a Ripoll, I.S.T. 2007, dedicada a la logística i al transport nacional i internacional. La campanya publicitària va ser presentada per l'alcalde de la vila, Jordi Munell, el passat 30 de desembre, quan va col·locar les imatges als dos vehicles.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament paga els cartells i demana als propietaris de camions, en aquest cas I.S.T. 2007, que col·laborin desinteressadament a fer que la imatge de Ripoll arribi allà on vagin. Segons les mateixes paraules de Munell, «en el cas que alguna empresa es vulgui sumar a la iniciativa pot trucar a l'Ajuntament i demanar per l'Àrea de Comunicació, que prendrà nota de la petició». Aquesta acció té diversos objectius: d'una banda, busca promocionar Ripoll com un destí turístic que ofereix múltiples possibilitats al visitant i, de l'altra, potenciar la candidatura de la Portalada de Ripoll per ser considerada Patrimoni Mundial de la Unesco.