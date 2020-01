La màgia dels tres Reis d'Orient torna a les comarques gironines

Pobles i ciutats de les comarques gironines tornaran a reviure avui la màgia dels tres Reis d'Orient. Aquests aniran acompanyats de les seves respectives cavalcades, que es preveuen majestuoses i espectaculars gràcies a l'esforç que han fet les localitats de la demarcació. Ses Majestats arribaran, doncs, tant per terra com per mar, depenent del tipus d'espectacle que es faci en cada punt. Enguany, una mica més tard que en edicions anteriors, les desfilades començaran entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. Prèviament, els nens i nenes podran visitar els campaments reials, on es duran a terme diverses activitats o, simplement, es podrà dipositar la carta. Seguint la dinàmica dels anys anteriors, un gran nombre de municipis tindran caramels sense gluten a les seves comitives, per tal que totes les criatures en puguin menjar.

Pel que fa a la meteorologia prevista per a la jornada, no s'espera que el temps faci anar malament les carrosses reials, tot i que la majoria de poblacions tenen reservats espais per poder celebrar la diada en cas de pluja.



Baltasars de veritat

La Junta directiva de la confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona va escollir per segon any consecutiu un rei negre que no serà un home pintat de negre sinó una persona negra, entrant ja en una dinàmica normalitzadora de la diversitat de la població, tal com passa fa anys ja en altres municipis. De fet, en tota la província de Girona tan sols hi haurà un Baltasar pintat de negre. És el cas de Ripoll, tot i que l'Ajuntament ja s'ha compromès a sumar-se a la iniciativa «Baltasar de Veritat» a partir de l'any que ve. Una altra característica de les cavalcades d'aquest any és la major importància que s'ha donat a les dones, com passa a Ripoll, on les anomenades princeses tindran un paper cabdal a la cavalcada.