Cauen 21 milions d'euros del segon premi del Nen a la Sagarrull de Girona

Girona s'ha beneficiat de més de la meitat del segon premi de la Loteria del Nen.

L'administració de Loteria Sagarrull de Girona ha repartit 21 milions d'euros del segon premi de la Loteria de Reis.

Ha venut 28 sèries del 21816. Un número, segons els responsables de l'administració, que venen tot l'any i a la que hi ha abonats molts ciutadans de Girona així com bars i restaurants de la població. Per tant, ha estat un premi molt repartit.

Aquesta administració gironina és molt coneguda, està situada a la plaça Marquès de Camps i aquest Nadal va repartir part del cinquè de la Grossa de Nadal.

A banda de Girona, el segon premi també ha repartit sort a Figueres i Llagostera.

A l'administració de Loteria Bartis de Figueres, a la plaça del Gra, s'ha venut un dècim a través de la màquina expenedora i per tant, l'afortunat ha aconseguit 75.000 euros per una inversió de 20 euros. Segons ha explicat Concepció Vilà Bartis, administradora de l'establiment, desconeixen qui és l'afortunat però detalla que la majoria de la clientela són veïns de Figueres. "Sempre fa il·lusió, tot i que ens hagués agradat més haver-lo venut a finestreta perquè així hi hauria més afortunats", assegura.

En aquesta administració de la plaça del Gra també es va vendre un número del primer premi de la Grossa de Nadal del 2018 i per tant, els afortunats van rebre 400.000 euros. Aquest Nadal, també han venut un cinquè premi del sorteig de la Grossa.

A Llagostera, al bar Can Nando, situat a la plaça Catalunya, també haurien venut un dècim a través de la màquina però encara, ho han de confirmar, han assegurat des del cèntric establiment.