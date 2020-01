Castellfollit recupera els ajuts de cooperació de la Diputació de Girona

L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, enguany, tornarà a tenir els ajuts del fons de Cooperació de la Diputació de Girona. La Diputació de Girona, el març del 2014, va avançar 175.000 euros del Fons de Cooperació a l'Ajuntament de Castellfollit. Ho va fer perquè pogués pagar la indemnització al veí propietari d'una finca situada al costat de l'edifici del nou Ajuntament.

La indemnització va ser acordada després que el TSJC hagués ratificat una sentència que reconeixia que l'Ajuntament havia envaït 20,41 m2 de la propietat veïna i consegüentment exigia l'enderroc parcial del nou Ajuntament, llavors en construcció. El procés que va acabar amb la indemnització va durar uns deu anys.

Llavors, la Diputació va acordar avançar-los diverses anualitats dels 21.675 euros que rebien cada exercici del Fons de Cooperació. A la pràctica es va calcular que Castellfollit havia de deixar de rebre diners del fons fins a l'any 2022.

Això no obstant, segons ha explicat l'alcalde de Castellfollit Miquel Reverter (ERC), la Diputació ha augmentat la dotació del Fons de Cooperació fins a uns 40.000 euros. Així, la quantitat avançada ha quedat coberta abans d'hora i enguany ja tindran una aportació aproximada de 40.000 euros.

El Fons de Cooperació de la Diputació és un programa destinat a incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals de caràcter obligatori i promoure les activitats de caràcter cultural.



Deute del 2015 al 2020

L'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, ha explicat que un any després del pagament de la indemnització, l'Ajuntament tenia un deute aproximat d'1,5 milions d'euros. Ha indicat que el deute era l'import aproximat del pressupost d'un any. Segons ell, han reduït el deute en uns 300.000 euros i han millorat el període de pagament a proveïdors. «Pagàvem a cent-cinquanta dies i ara paguem a trenta-cinc dies», ha concretat. També ha explicat que el 2015 tenien 11 préstecs i ara en tenen 6. Reverter ha explicat que per primera vegada en uns cinc anys, l'Ajuntament ha fet un pressupost que planteja inversions. En un dels últims plens, l'Ajuntament de Castellfollit ha aprovat un pressupost d'1.009.780 euros.

Sobre la base de la millora econòmica, en el ple del 19 de novembre, van acordar demanar ajuts del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya per millorar la xarxa d'aigua potable, millorar l'accés a l'edifici del centre cívic i l'accés a la zona esportiva. També van aprovar inversions per a la compra d'edificis de cara a l'obertura d'un nou carrer.