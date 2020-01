Protesta de suport a una denunciant d'agressió sexual acusada d'injúries i calúmnies

El judici per injúries i calúmnies contra una noia d'Olot, ahir, va concentrar unes quaranta persones davant del jutjat d'Olot. Una de les activistes va explicar que, al juny, la noia va patir una presumpta agressió sexual i que abans de tenir lloc el judici per agressió va ser convocada a un judici de faltes lleus per injúries i calúmnies.

Uns minuts després, a la sala de vistes del jutjat, va tenir lloc el judici per faltes d'injúries i calumnies contra la noia. L'advocat de l'acusació va presentar un missatge de WhatsApp com a prova de la impossible presència d'un testimoni. El Ministeri Fiscal va acceptar la prova. En canvi, l'advocada de la noia acusada no va acceptar l'absència i va demanar la continuïtat. La jutgessa va acceptar la petició de l'acusació i el judici va quedar posposat per al dia 22 de gener.

A la sortida, la noia va explicar que havia tardat una setmana a denunciar la presumpta agressió. «Perquè vols viure tranquil·la». Va afirmar que un cop es va decidir i va presentar la denúncia es va adonar que el presumpte agressor l'havia denunciada a ella. La denúncia presentada pel presumpte agressor va ser pel contingut d'una conversa mantinguda a les xarxes socials i, segons l'acusació, feta abans de la denúncia d'agressió sexual presentada per la noia.

Quan va saber que havia estat denunciada, la noia, segons va explicar, va tenir ganes de tirar enrere però no ho va fer. Es va decidir a denunciar i demanar el suport de la coordinadora de la vaga del 8 de març.