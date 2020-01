Posen en marxa la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada a l'hospital Trueta

La nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ja és una realitat. Després d'una reforma integral dels espais, i de la incorporació de més equips i de tecnologia d'última generació, el Trueta compta amb una nova àrea assistencial altament especialitzada en els estudis del cor mitjançant tècniques no invasives. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. La nova Unitat, ubicada a la setena planta del centre, disposa ara de deu gabinets de proves, una àrea de recuperació i observació de pacients, i dues àrees de treball per fer la valoració dels estudis del cor. En definitiva, espais més amplis, confortables, eficients i adequats a les necessitats d'usuaris i professionals.

La remodelació de la Unitat ha anat acompanyada de l'entrega de nous equipaments i de programari d'última generació. En concret, s'han incorporat tres ecocardiògrafs de gamma prèmium amb vuit sondes per realitzar estudis transtoràcics i transesofàgics –proves que serveixen per veure amb precisió el funcionament del cor i de les vàlvules cardíaques–. Aquests equips se sumen als sis dels quals ja disposava la Unitat.

També s'ha instal·lat tot un paquet d'actualitzacions i noves versions de programes específics per a l'estudi i el processament d'imatges cardíaques, que permeten la digitalització i la gestió de tots els estudis del cor d'una manera més àgil, segura i personalitzada. Finalment, cal destacar la incorporació d'un nou aparell de llum ultraviolada per fer la desinfecció de les sondes.

L'increment de l'oferta assistencial inclou estudis d'ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica en 2D, 3D i 4D, així com ecocardiografia d'estrès tant farmacològic com d'esforç físic. També incorpora l'estudi i el seguiment de les cardiopaties congènites de l'adult i de l'infant. Cal destacar, a més, que el nou programari adquirit permet fer diagnòstics més precisos i obtenir nous paràmetres cardíacs que ajudaran a millorar l'orientació terapèutica dels pacients.