El Parlament insta el Govern a revisar els contractes de Ryanair

El Parlament de Catalunya va instar ahir el Govern a revisar els contractes de publicitat i promoció turística que la Generalitat i Ryanair van signar en les seves operacions a l'aeroport de Girona i Reus. La proposta de resolució –presentada per Ciutadans i amb el suport de tots els grups excepte JxCat i ERC–, arriba a la mateixa setmana en què la Comissió Europea anunciés ampliar la investigació oberta el 2013 per possibles il·legalitats en aquests acords de màrqueting.

El diputat de Cs Javier Ribas va defensar la proposta assegurant que és la Comissió Europea la que demana fer la revisió. «No estem demanant coses estranyes», va apuntar. En el mateix sentit va expressar-se la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que va subratllar que hi havia una investigació en marxa «sobre com Ryanair monopolitza les subvencions». «No ho diu Cs o la CUP, ho diu la UE», va declarar.



Investigació a Brussel·les

L'executiu europeu sospita que la funció real dels contractes no fos satisfer cap necessitat de promoció turística, sinó que la suma de diners servís per incentivar Ryanair a mantenir la seva activitat als aeroports de Girona i Reus. En aquest sentit, la Comissió Europea –que és l'òrgan responsable de controlar la lliure competència al mercat de la UE–, va anunciar que les consideracions «preliminars» apuntaven que, efectivament, els contractes es tractaven d'ajudes públiques il·legals i que, per això, seguiran indagant per arribar a la conclusió definitiva. En cas que efectivament ho siguin, Ryanair es veurà obligat a retornar els diners a l'administració, tal com li va passar a França el passat mes d'agost per uns contractes per valor de 8,5 milions.



Drets laborals de la base gironina

El text aprovat també inclou la gestió dels processos oberts en defensa dels drets laborals, en referència a les condicions de Ryanair per no tancar la base de Girona, que van implicar l'acceptació dels treballadors de passar d'indefinits a fixos discontinus. En aquest sentit, Ribas va apuntar que la Generalitat «té competències» per garantir els drets laborals i va insistir que Girona «depèn en bona part d'aquest aeroport». ERC i JxCat van recordar que es tracta d'un expedient de la direcció general de Treball, competència del Govern espanyol, tot i que també van afegir que ja se li havia demanat informació en relació amb Girona.